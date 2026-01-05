Madre e figlia intossicate la scoperta | cosa salta fuori

Le cartelle cliniche di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a causa di un’intossicazione alimentare in provincia di Campobasso, sono al centro di un’indagine. Le analisi mediche dettagliate forniscono informazioni fondamentali per comprendere le cause e le circostanze di questa tragica vicenda. La vicenda resta sotto stretta osservazione delle autorità sanitarie, in attesa di ulteriori approfondimenti.

Le cartelle cliniche di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute in seguito a una grave intossicazione alimentare avvenuta in provincia di Campobasso, sono ancora oggetto di un’analisi approfondita da parte degli esperti. Al momento, le verifiche hanno permesso di scartare due delle ipotesi inizialmente prese in considerazione: non si tratterebbe né di consumo di funghi velenosi né di veleno per topi. Come sono morte madre e figlia? Leggi anche: Gennaio 2026 mese di scioperi: bus, treni e aerei a rischio. Le date da segnare Tragedia al pranzo della Vigilia: madre e figlia morte intossicate. 🔗 Leggi su Tvzap.it

