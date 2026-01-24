La Polizia Metropolitana di Napoli e i Carabinieri hanno sequestrato 15 cardellini nell’ambito di un’operazione contro il traffico illecito di fauna selvatica. Tre persone sono state denunciate. L’intervento ha permesso di salvare gli animali e di reimmetterli in natura, contribuendo alla tutela delle specie e alla prevenzione dei traffici illegali.

Operazione congiunta contro il traffico illecito di fauna selvatica: animali salvati e reimmessi in natura. Un’importante operazione di contrasto al commercio illegale di fauna selvatica protetta è stata portata a termine dalla Polizia Metropolitana di Napoli e dai Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, con il prezioso supporto tecnico delle guardie volontarie LIPU di Napoli. L’attività, mirata a contrastare la detenzione e il commercio di specie animali particolarmente protette, ha portato al sequestro di 15 esemplari di cardellino, tutti detenuti illegalmente senza alcuna autorizzazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Polizia Metropolitana di Napoli e Carabinieri: sequestrati 15 cardellini e denunciate tre persone per detenzione illegale di specie protetteNella recente operazione congiunta tra la Polizia Metropolitana di Napoli e i Carabinieri sono stati sequestrati 15 cardellini e denunciate tre persone per detenzione illegale di specie protette.

