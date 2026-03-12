Furto a Gesualdo | il sangue ha svelato il colpevole

Un uomo di 35 anni proveniente dall’Est Europa è stato consegnato alla Procura di Avellino dopo un furto in una casa di Gesualdo. La polizia ha ricostruito i fatti analizzando il sangue trovato sulla scena del crimine, che ha condotto all’identificazione del sospettato. Le autorità hanno eseguito le verifiche e notificato l’avvio dell’indagine.

Un 35enne originario dell'Est Europa è stato deferito alla Procura di Avellino per un furto in abitazione a Gesualdo. L'arresto segue l'analisi delle tracce ematiche rinvenute sulla scena del crimine, che hanno permesso l'identificazione certa del sospetto. L'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano dimostra come le tecniche investigative moderne stiano ridisegnando la mappa della sicurezza nel territorio irpino. La scoperta biologica ha fornito la prova decisiva per il deferimento immediato dello stesso soggetto. La Scienza al Servizio della Sicurezza Locale. Le indagini non si sono basate su semplici testimonianze, ma su prove materiali tangibili repertate dai militari sul luogo del reato.