Si avvicina l’inizio della United Cup, l’evento unitario ATP-WTA che, grosso modo paragonabile a un ATP 500 e a un WTA 500 sia per partecipazioni che per sistema di punteggio garantito, mette in scena alcuni dei confronti più interessanti dell’inizio di stagione 2026. Lo schema è abbastanza usuale: i 18 Paesi al via hanno a disposizione fino a sei giocatori e sono guidati da capitani che, di solito, non sono gli stessi di Coppa Davis o Billie Jean King Cup. Per dire, nel caso dell’Italia è Stefano Cobolli, padre di Flavio ed ex validissimo pro, ma ci sono anche tante figure da ricordare. Alcuni nomi: Tim Henman, Lleyton Hewitt, Jiri Novak, che hanno vinto Slam, tornei importanti o raggiunto la top 5 mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Cup 2026: l’elenco completo dei partecipanti ed i capitani di tutte le Nazionali

Leggi anche: Giro di Lombardia 2025: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Pogacar ed Evenepoel, forfait di Ciccone

Leggi anche: Sanremo 2026, i titoli di tutte le canzoni dei 30 cantanti in gara: l'elenco completo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

United Cup 2026: l’elenco completo dei partecipanti ed i capitani di tutte le Nazionali - WTA che, grosso modo paragonabile a un ATP 500 e a un WTA 500 sia per partecipazioni che per ... oasport.it