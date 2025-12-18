Superbonus crediti d' imposta inesistenti e lavori edili mai realizzati | sequestrati oltre 162mila euro

La Guardia di Finanza di Perugia ha eseguito un sequestro preventivo di oltre 162 mila euro nei confronti di una società di Corciano e dei suoi rappresentanti legali, sospettati di aver indebitamente ottenuto crediti d'imposta legati al Superbonus, senza realizzare i lavori promessi. L'operazione si inserisce in un più ampio controllo contro frodi e irregolarità nel settore edilizio e finanziario.

La guardia di finanza di Perugia ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip, giudice per le indagini preliminari, per un valore di oltre 162 mila euro nei confronti di una società di Corciano e dei due rappresentanti legali, entrambi di origine albanese residenti a.

Truffa sul superbonus, sequestrati 162mila euro - Indagati i legali rappresentanti di una società di Corciano per avere generato e commercializzato crediti di imposta per lavori mai realizzati

Cessione di crediti d'imposta inesistenti, sequestrati oltre 162 mila euro a società di Corciano - Oltre ai rappresentanti legali, tra gli indagati figurano anche il professionista incaricato e due direttori dei lavori che si sono succeduti nel tempo

