Fraternità – Lectio di Enzo Bianchi a Corato

Il monaco e saggista Enzo Bianchi terrà una lectio sulla fraternità durante i Venerdì Culturali della stagione teatrale organizzata dal Comune di Corato. L’evento si svolgerà in una data ancora da definire e vedrà Bianchi come relatore principale, coinvolgendo il pubblico in una discussione sul tema della fraternità. La serata è aperta a tutti gli interessati.

Il monaco e saggista Enzo Bianchi sarà protagonista della lectio Fraternità inserita nei Venerdì Culturali della stagione teatrale del Comune di Corato. Partendo dal celebre motto della Rivoluzione francese – libertà, uguaglianza e fraternità – l'incontro riflette sul valore della fraternità come fondamento etico della convivenza civile, dimensione relazionale capace di dare senso e equilibrio agli altri due principi. Modera l'incontro Francesco Marrone.