Giustizia per Enzo la comunità di Collepasso si mobilita in favore Enzo Del Prete

Il 20 gennaio alle 18.30, presso l’auditorium della parrocchia “Cristo Re” a Collepasso, si terrà un incontro pubblico dedicato alla vicenda di Enzo Del Prete, residente nel comune da sei anni. L’iniziativa, promossa dalla comunità locale, è aperta a cittadini e stampa, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’episodio che riguarda il 54enne napoletano. Un momento di confronto e attenzione pubblica su un tema di interesse collettivo.

COLLEPASSO - Martedì 20 gennaio, alle 18.30, si terrà a Collepasso, presso l’auditorium della parrocchia “Cristo Re”, un incontro pubblico, aperto alla stampa e a tutti i cittadini, per portare alla pubblica attenzione la vicenda di Enzo Del Prete, 54enne napoletano residente a Collepasso da sei anni, ingiustamente condannato a quattro anni di reclusione per un grave errore giudiziario derivante da palese “scambio di persona”, e attivare iniziative di mobilitazione e sostegno. La vicenda, sollevata dal blog infoCollepasso.it, ha scosso la comunità parrocchiale e l’intera comunità, che conosce e apprezza un uomo che, dopo il trasferimento a Collepasso e il matrimonio con una donna del luogo, ha avuto la forza e il coraggio di riscattarsi da una vita travagliata, segnata nel passato da attività illegali e periodi detentivi, rifarsi una famiglia, riavere con sé l’amata figlia, riportarsi sulla retta strada e reinserirsi con impegno, generosità e onestà nel contesto della società civile. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

