Fratelli d’Italia usa Per sempre sì di Sal Da Vinci come gong al comizio sul referendum

Durante un comizio a Milano a favore del referendum sulla giustizia, Fratelli d’Italia ha utilizzato la canzone “Per sempre sì” di Sal Da Vinci come segnacoda tra gli interventi. La scelta musicale è stata fatta nel corso dell’evento, che ha visto la partecipazione di esponenti del partito. La canzone è stata ascoltata mentre si passava da un intervento all’altro.

