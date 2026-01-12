Mugnano il Maio si rinnova | fede e tradizione nel segno di Santa Filomena

A Mugnano, il Maio si rinnova mantenendo viva la tradizione e la fede in Santa Filomena. Durante il weekend, le cerimonie hanno unito riti antichi e momenti di spiritualità, rafforzando il legame tra comunità e patrimonio culturale. Un’occasione per riscoprire radici profonde e valori condivisi, in un contesto che unisce tradizione e devozione con sobrietà e rispetto.

Tempo di lettura: 2 minuti Un weekend che ha saputo fondere l'arcaica forza dei riti arborei con la solennità della fede cristiana. Mugnano del Cardinale ha celebrato l'edizione 2026 della Festa del Maio, l'omaggio tradizionale che la comunità rende a Santa Filomena in occasione della festività per la sua nascita. Un evento dove il confine tra sacro e profano si è dissolto in un'unica, corale manifestazione di appartenenza. Il rito ha vissuto i suoi momenti più spettacolari lungo le strade cittadine, dove i veicoli hanno trascinato i maestosi tronchi di faggio — i cosiddetti "Maio" — tra le ali di folla e le grida di devozione.

