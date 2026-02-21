Referendum | Autostrade gratis per gli elettori residenti all’estero che torneranno per votare Come ottenere l’agevolazione

L’Aiscat annuncia che le concessionarie autostradali offriranno pedaggi gratuiti agli elettori italiani all’estero che tornano per votare. La decisione deriva dalla richiesta di agevolare chi deve percorrere le autostrade per partecipare alle urne. La gratuità riguarda tutta la rete nazionale, esclusi i tratti con sistema di esazione “aperto”. La misura mira a facilitare il ritorno degli elettori residenti all’estero, rendendo più semplice il loro viaggio verso i seggi.

L’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (Aiscat) ha reso noto che le Concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo “aperto”, agli elettori italiani residenti all’estero sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale sia per quello di ritorno. Ha inoltre comunicato che le società non iscritte all’Aiscat continueranno comunque a garantire conformità di comportamenti nei riguardi degli elettori residenti all’estero L'articolo Referendum: Autostrade gratis per gli elettori residenti all’estero che torneranno per votare. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

