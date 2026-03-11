In Cina, durante il Gran Premio di Shanghai, la Ferrari si prepara a rispondere alle Mercedes, che hanno aumentato la pressione. La scuderia italiana ha annunciato che si concentrerà sulla velocità in fondo al rettilineo, cercando di migliorare le prestazioni della vettura. La gara si avvicina e la squadra si prepara a mettere in campo le proprie strategie per affrontare la sfida.

Il GP di Cina, ad una sola settimana dalla prima gara della stagione, a Melbourne, assume un ruolo di verifica dei valori in campo, decisamente sostanziale. Soprattutto per quella che per il momento è parsa essere la lotta al vertice tra Mercedes e Ferrari. Se a Melbourne, in qualifica, il margine che separava la W17 di Russell dalla SF-26 di Leclerc era stato di circa otto decimi, è altrettanto vero che in gara, al netto delle diverse strategie adottate, a cui è ascrivibile almeno il cinquanta percento del distacco accusato al traguardo da Leclerc e Hamilton rispetto al vincitore, i rapporti di forza, pur restando a favore della Mercedes, non siano stati cosi netti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - C'è la "macarena": in Cina la Ferrari va già al contrattacco delle Mercedes

La Ferrari accelera i tempi: l'esordio dell'ala "Macarena" dovrebbe arrivare già in Cina

Ferrari, è già duello con la Mercedes: perché si giocano tutto sul recupero dell'energia

Vasseur: In Australia segnali incoraggianti, in Cina vogliamo continuare a progredire

La Ferrari attacca, ala macarena in Cina e Mercedes accetta la sfida sui social

