Domenica alle 12.30 lo stadio Tullo Morgagni ospiterà la partita tra Forlì e la Juventus Next Gen, una formazione che rappresenta il settore giovanile del club torinese. L’incontro vedrà in campo una squadra mai affrontata prima dal Forlì, ma con un nome di rilievo nel panorama calcistico italiano. L’evento attirerà l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Un avversario inedito e, allo stesso tempo, di prestigio. Domenica, alle 12.30, lo stadio Tullo Morgagni aprirà i cancelli per fare entrare in campo una squadra con lo stemma della Juventus. Si tratta ovviamente della seconda squadra della società torinese, in pratica l’under 23, che da qualche anno gioca in serie C col nome di Juventus Next Gen. Per la prima volta il Forlì, in 107 anni di storia incrocia i tacchetti con la squadra della ‘famiglia Agnelli’. Negli archivi, infatti, non risulta che Forlì e Juventus si siano mai affrontati nemmeno in partite amichevoli. Ok, si tratta dei ‘baby’, ma pur sempre della Vecchia Signora. Nella sua storia però il Forlì Football Club ha vissuto sfide pallonare con società che hanno fatto grande il calcio italiano, pur senza mai essere stato in serie A e passando come una meteora dalla B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, arriva la Juventus Next Gen. I galletti e le sfide col ‘sapore’ di A

Articoli correlati

Leggi anche: Un Forlì eroico cede all'ultimo minuto all'Arezzo: galletti sconfitti al "Morgagni"

Tanto Forlì e poca Torres: i galletti tornano alla vittoria al "Morgagni"Nonostante le assenze torna alla vittoria il Forlì che liquida con un netto 2 a 0 la Torres, diretta concorrente alla salvezza.

Pontedera 0-1 Juventus Next Gen | HIGHLIGHTS Serie C | Matchday 26

Contenuti e approfondimenti su Juventus Next Gen

Temi più discussi: Serie C girone B. Ecco la classifica marcatori dopo 31 turni di campionato; Il turno: c’è Samb-Ascoli. Occhio alla Juve next, e anche al derby; Serie C, le gare della 31^ giornata su Sky; Derby umbro per i playoff. Pianese-Pineto, sfida fra matricole. Lunedì sera di fuoco.

Forlì, arriva la Juventus Next Gen. I galletti e le sfide col ‘sapore’ di AUn avversario inedito e, allo stesso tempo, di prestigio. Domenica, alle 12.30, lo stadio Tullo Morgagni aprirà i cancelli per fare entrare in campo una squadra con lo stemma della Juventus. Si tratta ... sport.quotidiano.net

Juve Next Gen-Vis Pesaro: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CLa Juventus Next Gen ha raggiunto la certezza aritmetica della permanenza in categoria grazie all’ultima vittoria contro il Pontedera, un risultato tutt’altro che scontato ma che non rappresenta certo ... msn.com

#Paganini così dopo #Juventus #NextGen Vis Pesaro Le sue dichiarazioni facebook

#Paganini così dopo #Juventus #NextGen Vis Pesaro Le sue dichiarazioni x.com