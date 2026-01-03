Un Forlì eroico cede all' ultimo minuto all' Arezzo | galletti sconfitti al Morgagni

Il Forlì subisce una sconfitta al 93° minuto contro l'Arezzo, che rimonta e si impone per 2-1 al

Per il Forlì la beffa arriva al 93esimo. Galletti sconfitti in casa per 2 a 1 dall'Arezzo che con Pattarello ed Eklu Shaka ribaltano l'iniziale vantaggio firmato Franzolini e condannano i biancorossi alla prima sconfitta nel nuovo anno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Un Forlì eroico cede all'ultimo minuto all'Arezzo: galletti sconfitti al "Morgagni"

