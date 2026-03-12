Forbidden fruit 3 replica puntata del 12 marzo in streaming | Video Mediaset
Oggi, giovedì 12 marzo, va in onda una nuova replica di Forbidden fruit 3, disponibile in streaming su Video Mediaset. Nella puntata, Kaya sorprende Leyla con una cena romantica e le confida di sapere del suo lavoro come donna delle pulizie. La scena si svolge in un momento di intimità tra i due personaggi, senza ulteriori dettagli sulla trama.
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 12 marzo – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Kaya sorprende Leyla con una cena romantica e le rivela di conoscere il suo lavoro come donna delle pulizie. Intanto, Yigit cerca di confortare Erim e continua a provocare Lila, che sembra attratta da lui. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 32 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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