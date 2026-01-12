Forbidden fruit 2 replica puntata del 12 gennaio in streaming | Video Mediaset

Il 12 gennaio torna in streaming Forbidden Fruit 2, la soap turca trasmessa da Video Mediaset. In questa nuova puntata, Asuman si presenta da Zeynep e Alihan con l’intenzione di chiedere scusa, dopo aver confessato le sue bugie. Zeynep la perdona, ma sottolinea che sarà necessario del tempo per ricostruire il loro rapporto. Un episodio che approfondisce i temi del perdono e della fiducia.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 12 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna presa dal rimorso, Asuman si presenta sotto casa di Zeynep e Alihan con l’intenzione di chiedere scusa a sua figlia per tutte le bugie che ha raccontato, Zeynep la perdona, ma le dice anche che servira’ del tempo per ricostruire il loro rapporto. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 133 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 12 gennaio in streaming | Video Mediaset Leggi anche: Forbidden fruit 2, replica puntata del 12 novembre in streaming | Video Mediaset Leggi anche: Forbidden fruit 2, replica puntata del 12 dicembre in streaming | Video Mediaset Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Forbidden fruit 2, replica puntata del 7 gennaio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 10 gennaio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2 replica puntata del 3 gennaio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 9 gennaio in streaming | Video Mediaset. Forbidden fruit 2, replica puntata del 7 gennaio in streaming | Video Mediaset0 - Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it

«Voglio occuparmi di Erim, ora questa è la mia priorità». Forbidden Fruit torna su Canale 5 alle 14. 10 dal lunedì al sabato. Nella prossima puntata, Ender è determinata a prendersi cura del figlio Erim, che sta per lasciare l’ospedale. Non vuole complicare la si - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.