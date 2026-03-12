Fiuggi | Decaro unisce Napoli e Parigi nel teatro di Molière

Sabato 14 marzo 2026 alle 21.00, il Teatro Comunale di Fiuggi ospiterà lo spettacolo L’Avaro Immaginario – In viaggio verso Molière, diretto da Enzo Decaro. L’evento vede protagonisti attori che rappresentano Napoli e Parigi, collegati attraverso una rappresentazione teatrale dedicata al celebre drammaturgo francese. La messa in scena si svolge nel contesto di questa produzione che unisce due città italiane ed europee.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 21.00, il Teatro Comunale di Fiuggi ospiterà lo spettacolo L’Avaro Immaginario – In viaggio verso Molière, da Napoli a Parigi, diretto da Enzo Decaro. Questa iniziativa culturale si colloca in un periodo di stabilità climatica favorevole, con temperature intorno ai 11 gradi e zero probabilità di precipitazioni, creando le condizioni ideali per la partecipazione del pubblico locale. Un ponte tra tradizione napoletana e eredità classica. La proposta scenica non si limita a una semplice rappresentazione teatrale, ma costruisce un dialogo profondo tra due grandi tradizioni performative. Il progetto fonde l’ironia della commedia dell’arte e i capolavori di Molière, tracciando un percorso che parte dalla vivacità di Napoli per arrivare alla raffinatezza di Parigi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

