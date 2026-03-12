Firenze al via la stagione di concerti di Toscana Classica

A Firenze è iniziata la stagione di concerti di Toscana Classica, un’associazione che sostiene e promuove i giovani musicisti, cantanti ed ensemble musicali. La prima serie di spettacoli vede il fagotto come protagonista, con esibizioni che si svolgono in diverse location della città. L’obiettivo è offrire opportunità nuove e valorizzare il talento emergente nel panorama musicale toscano.

Firenze, 12 marzo 2026 - Fagotto protagonista dei concerti inaugurali di Toscana Classica, a ssociazione di produzione musicale che promuove e incentiva l'attività professionale di giovani musicisti, cantanti ed ensemble musicali. La stagione 2026 prenderà il via sabato 14 (ore 21) e domenica 15 marzo (ore 16,30) alla Chiesa di Santa Felicita, a Firenze: sul palco salirà l'Orchestra Toscana Classica diretta da Giovan Battista Varoli, solisti Matteo Michelini e Diego Aleman ai fagotti. In primo piano il "Concerto per fagotto in si bemolle maggiore, RV 501" di Antonio Vivaldi. Noto come "La Notte", il brano è strutturato con un affresco di note, una serie di scene che intrecciano inquietudine e riposo, fino alla luce del mattino.