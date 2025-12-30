Agerola racconta il suo territorio camminando | il 4 gennaio Trekking d’Autore con Pino Imperatore

Il 4 gennaio, Agerola ospita “Trekking d’Autore” con Pino Imperatore, un percorso che invita a scoprire il territorio attraverso una camminata guidata. Un’occasione per conoscere i luoghi, ascoltare le storie e riscoprire il valore del camminare come modo di approfondire il proprio territorio. Un’esperienza pensata per chi desidera rallentare e vivere il paesaggio con attenzione e rispetto.

Tempo di lettura: 2 minuti Camminare per conoscere, ascoltare per comprendere, rallentare per riscoprire il senso dei luoghi. È questo lo spirito di “Trekking d’Autore”, la giornata in programma sabato 4 gennaio 2026 ad Agerola, dedicata al cammino, alla cultura e all’identità del territorio. L’iniziativa, finanziata dalla Camera di Commercio di Napoli, propone un’esperienza di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale che unisce paesaggio, racconto e partecipazione, coinvolgendo sentieri, luoghi simbolici e spazi di comunità. Il paesaggio diventa così racconto, mentre il camminare si trasforma in occasione di ascolto e condivisione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Agerola racconta il suo territorio camminando: il 4 gennaio “Trekking d’Autore” con Pino Imperatore Leggi anche: Camminando tra cielo e mare – trekking a monte san Nicola Leggi anche: 2026, 10 anni senza Pino Galbani: il ricordo dei sindacati. A gennaio il suo piazzale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Dal 26 e 27 dicembre e poi il 2, 3 e 4 gennaio 2026 il borgo di Campora torna indietro nel tempo: oltre 300 figuranti, antichi mestieri, scene di vita contadina e un percorso enogastronomico che racconta l’identità del territorio #ilVescovado #Notizie #Agerola # - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.