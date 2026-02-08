Pagani Carnevale 2026 | tra tradizione festa e un omaggio a San Valentino in arrivo una settimana di eventi

Il Carnevale di Pagani torna a riempire le strade con sfilate, maschere e allegria. Per la prima volta, la festa si unisce anche a una celebrazione speciale per San Valentino, creando una settimana di eventi che mescolano tradizione e romanticismo. La città si prepara a vivere giorni intensi di festa, tra carri colorati e momenti dedicati agli innamorati.

Il Carnevale torna a colorare le strade di Pagani, in provincia di Salerno, con una settimana di festeggiamenti che si intreccia con la ricorrenza di San Valentino. Dal 12 al 17 febbraio 2026, la cittadina campana si prepara ad accogliere un flusso di visitatori desiderosi di immergersi in un'atmosfera di allegria e tradizione, con un programma ricco di eventi che promette di animare il centro cittadino e le zone circostanti. Dopo un periodo di attesa, la comunità paganese si appresta a rivivere la magia del Carnevale, un momento di aggregazione sociale e culturale che affonda le sue radici in secoli di storia e che rappresenta un'importante vetrina per le tradizioni locali.

