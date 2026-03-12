Festa del cioccolato a Lecco - annullata

La dodicesima edizione della Festa del Cioccolato di Lecco, programmata dal 13 al 15 marzo in piazza Cermenati, è stata annullata. La decisione è stata presa in conseguenza delle previsioni di maltempo per il fine settimana. L'evento avrebbe coinvolto numerosi espositori e visitatori, ma non si svolgerà come previsto.

Brutta notizia per i golosi lecchesi: la dodicesima edizione della Festa del Cioccolato di Lecco, attesa dal 13 al 15 marzo in piazza Cermenati, è stata annullata a causa del maltempo previsto per il fine settimana. Ad annunciarlo è Promozioni Confesercenti, l'ente organizzatore della manifestazione, con una nota diffusa nelle scorse ore. La scelta di cancellare l'evento non è stata presa a cuor leggero. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, la decisione è maturata dopo un confronto con i maestri cioccolatieri coinvolti nella manifestazione, che hanno evidenziato come pioggia e umidità compromettano la qualità del prodotto: la consistenza, la brillantezza e la conservazione del cioccolato risentono in modo significativo delle condizioni atmosferiche avverse. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Festa del cioccolato a Lecco Aggiornamenti e notizie su Festa del cioccolato a Lecco annullata Temi più discussi: Torna la Festa del Cioccolato a Lecco: tre giorni di gusto in piazza Cermenati; Festa del Cioccolato a Reggio: laboratori, degustazioni e divertimento per tutte le età; 26ª Fiera del Cioccolato, Borgo rende omaggio a Pinocchio; Viaggio goloso sul corso Garibaldi: torna la Festa del cioccolato con degustazioni e laboratori. Festa del Cioccolato a Reggio: laboratori, degustazioni e divertimento per tutte le etàTorna in città la Festa del cioccolato: l'ottava edizione animerà il centro storico tra laboratori, degustazioni e divertimento per i più piccoli ... citynow.it Reggio Calabria, tutto pronto per la golosissima Festa del Cioccolato sul corso GaribaldiL'evento si terrà dal 13 al 15 marzo e vedrà la partecipazione di maestri cioccolatieri provenienti da diverse regioni italiane ... reggiotv.it un film del 2023 scritto, diretto e interpretato da Paola Cortellesi, al suo esordio come regista. Il film è stato presentato alla 18ª edizione della Festa del Cinema di Roma in concorso nella categoria “Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani”, #ricett facebook All'auditorium Parco della Musica torna " #Libri Come – Festa del Libro e della Lettura". La rassegna sarà dedicata alla democrazia x.com