Fdi lancia la scommessa del Sì con la premier sul palco E la Lega apre 1.200 gazebo

Giorgia Meloni ha partecipato a un evento pubblico per sostenere il sì al referendum sulla giustizia, accompagnata da esponenti di Fratelli d’Italia e da rappresentanti della società civile, del settore giuridico e del giornalismo. Contestualmente, la Lega ha annunciato l’apertura di circa 1.200 gazebo in diverse località italiane. L’iniziativa è stata annunciata sul palco durante l’intervento della premier.

Giorgia Meloni scende in campo a sostegno del Sì al referendum sulla giustizia e con lei si mobilita tutta Fratelli d'Italia insieme a numerose personalità della società civile, del mondo giuridico e del giornalismo. A poco più di una settimana dal referendum si intensifica l'impegno di Fdi sia a livello nazionale sia sui territori. Non a caso negli ultimi giorni si sono svolte numerose iniziative a sostegno del sì con i parlamentari mobilitati in tutta Italia. Un impegno pancia a terra che culminerà nell'ultima settimana prima del voto con l'obiettivo di convincere i tanti indecisi che ancora non hanno scelto cosa votare. L'appuntamento principale del partito è oggi pomeriggio a Milano al Teatro Parenti dove si svolgerà Una Riforma che fa giustizia, una giornata dedicata alla riforma che l'Italia aspettava da decenni.