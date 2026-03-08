Le ragioni del sì Ines Fruncillo FdI | Abbiamo celebrato la Festa della donna con un gazebo informativo che promuove la partecipazione

In occasione della Festa della Donna, un gruppo ha allestito un gazebo informativo per promuovere la partecipazione. L’evento si è svolto ieri e ha coinvolto diverse persone che hanno visitato il punto di informazione. Domani, lunedì 9 marzo, si terrà un incontro a Montoro con il viceministro Cirielli.

Abbiamo celebrato la Festa della Donna con un gazebo informativo che promuove la partecipazione.Domani, lunedì 9 marzo, a Montoro incontro con il viceministro Cirielli. Prosegue in Irpinia il ciclo di iniziative del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia per promuovere le ragioni del Sì al referendum sulla riforma della Giustizia del 22 e 23 marzo.Oggi, in piazzetta Biagio Agnes ad Avellino, siamo stati presenti con un gazebo per incontrare i cittadini e illustrare i contenuti della riforma. Un momento di confronto diretto con la comunità per spiegare le ragioni di una giustizia più efficiente, più trasparente e realmente libera dalle logiche correntizie. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Referendum sulla magistratura, gazebo del Sì a Lecco: Azione, Sì Separa e Asino di Buridano spiegano le ragioni del votoIn vista del referendum confermativo del 22 e 23 marzo, il comitato Sì Separa di Lecco, Azione Lecco e l'associazione L'Asino di Buridano organizzano... Referendum giustizia: gazebo informativo dei Giovani Garantisti per il Sì Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, lungo Corso Garibaldi, i Giovani Garantisti per il Sì hanno promosso un gazebo informativo dedicato al Sì... Contenuti utili per approfondire Ines Fruncillo. Temi più discussi: Referendum giustizia, Fruncillo (FdI): Chiediamo un voto consapevole e non per appartenenza; Fdi: Le ragioni del sì, il tuo voto è fondamentale; Le ragioni del Sì, tour di FdI in Irpinia per il Referendum; A Gesualdo Le ragioni del sì al Referendum sulla giustizia. Fdi, Fruncillo: Le ragioni del si, confronto pubblico e ascolto dei territoriPartecipazione attiva in vista del referendum sulla giustizia ... msn.com FDI Avellino per le ragioni del sì: Gazebo che promuove partecipazioneConfronto diretto con la comunità per spiegare le ragioni di una giustizia più efficiente ... msn.com