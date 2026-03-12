‘Famiglia nel bosco’ la garante per l' Infanzia | Verificherò se il bimbo si rifiuta di mangiare

La garante per l'Infanzia ha dichiarato di aver ricevuto una segnalazione riguardante un bambino che si rifiuterebbe di mangiare. Ora intende verificare personalmente la situazione per capire meglio cosa stia succedendo. La comunicazione è arrivata in tempi recenti e si sta attualmente indagando sulla vicenda senza fare supposizioni.

«C'è arrivata adesso questa novità, del bimbo che si rifiuterebbe di mangiare, ora voglio accertare questa cosa». Lo ha detto la Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, arrivata a Vasto nella casa famiglia dove dal 20 novembre 2025 vivono i tre bambini della cosiddetta "famiglia nel bosco", da venerdì scorso senza la madre. A raccontare questo particolare nei giorni scorsi era stata la zia del bambino. Terragni ha spiegato di voler verificare direttamente la situazione durante la visita nella struttura. «Esprimo il mio auspicio che questa storia possa risolversi velocemente, con il minor danno possibile per i minori. Vengo qui come se fossi una bambina che rappresenta l'interesse dei bambini», ha detto ai giornalisti che la attendevano davanti ai cancelli.