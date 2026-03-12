Famiglia nel bosco doppia manifestazione a Roma del comitato I figli non sono dello Stato

"Basta allontanamenti ingiusti" è uno degli slogan usati dagli organizzatori del corteo e del flash mob, in programma rispettivamente il 29 e il 31 marzo Doppia manifestazione a Roma per sostenere la “famiglia nel bosco”. Questa l'iniziativa decisa all'indomani del presidio spontaneo di sabato scorso, a Palmoli, dalle famiglie di neorurali. Domenica 29, ci sarà un corteo, dalle ore 15, con partenza da piazza Vittorio Emanuele e arrivo a Porta San Giovanni. Martedì 31 marzo, dalle ore 11, flashmob nei pressi di Montecitorio, in piazza Capranica, con la consegna delle istanze ai parlamentari da parte del Comitato spontaneo. Parteciperà una delegazione di genitori ai quali sono stati sottratti i figli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Famiglia nel bosco, Corte d'Appello rigetta ricorso, bambini restano nella casa famiglia, Salvini: "Vergogna, i figli non sono dello Stato"

Quelli che stanno con la Famiglia nel Bosco: «I figli non sono dello Stato»

