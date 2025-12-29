Quelli che stanno con la Famiglia nel Bosco | I figli non sono dello Stato

Un movimento di migliaia di persone si mobilita in solidarietà con la Famiglia nel Bosco, sostenendo che i figli non appartengono allo Stato. La protesta, prevista a Palmoli, mira a evidenziare le proprie convinzioni e a sensibilizzare l'opinione pubblica su questa tematica. L'iniziativa si inserisce in un contesto di confronto e dibattito sulla gestione delle questioni familiari e dei diritti individuali.

Un movimento di «migliaia di persone». Che vuole organizzare una forma di protesta a Palmoli in solidarietà con la Famiglia nel Bosco. E che durerà fino a quando i tre figli della coppia non tornarenno a casa. Il 17 gennaio un camper sosterà davanti al casolare e decine di persone si alterneranno per manifestare. A dirlo è Paolo Lunghi, portavoce del movimento che ha lo slogan «I figli non sono dello Stato». «Il nostro è un movimento d’opinione che si è formato spontaneamente sui social», spiega Lunghi al Corriere della Sera. Siamo tantissimi pronti a dare supporto a questa famiglia». La famiglia nel bosco e il movimento di protesta. 🔗 Leggi su Open.online

