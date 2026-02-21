Posizioni economiche ATA le ultime raccomandazioni | cosa aspettarsi il giorno della prova e subito dopo Il punto a cura di Pasquale Raimondo UIL

Pasquale Raimondo, rappresentante della UIL Scuola, ha spiegato come si svolgerà il test per le posizioni economiche ATA, in seguito a recenti aggiornamenti. Raimondo ha illustrato cosa devono preparare i candidati il giorno della prova e come verranno pubblicati i risultati. Ha anche descritto i passaggi successivi, fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive. I candidati devono conoscere bene queste indicazioni per affrontare al meglio la fase finale.

Nel Question Time condotto da Andrea Carlino, Pasquale Raimondo della UIL Scuola ha fatto il punto sul test per le posizioni economiche ATA, chiarendo ai candidati cosa aspettarsi il giorno della prova, come verranno pubblicati i risultati e quali saranno i passaggi successivi fino alle graduatorie definitive.