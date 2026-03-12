Ex ospedale Jesiamo | Fermate tutto La giunta | Tutto in regola si va avanti

Il dibattito sull’ex ospedale di Viale della Vittoria si riaccende con la richiesta di fermare i lavori avanzata da Jesiamo, mentre la giunta assicura che tutto è in regola e si prosegue con il progetto. La questione riguarda l’area che, dopo anni di abbandono, torna al centro dell’attenzione politica e pubblica. La polemica si surriscalda nel contesto del recupero dell’area urbana.

Torna ad accendersi il clima politico sul recupero dell’area dell’ex ospedale in Viale della Vittoria. La lista civica Jesiamo ha inviato un’istanza formale al sindaco Fiordelmondo per chiedere di sospendere ogni iniziativa e "congelare gli effetti della delibera 259 del 2025 ", paventando il rischio di un " danno erariale, anche rilevante" legato ai costi del Masterplan. Secondo l’ opposizione, l’ Amministrazione avrebbe ignorato il progetto di piano già esistente del 2022, omettendo verifiche su possibili irregolarità negli atti adottati. Immediata e ferma la replica del Comune, che rigetta ogni accusa difendendo la linearità del percorso intrapreso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ex ospedale, Jesiamo: "Fermate tutto". La giunta: "Tutto in regola, si va avanti" Articoli correlati Leggi anche: Genoa Torino 3-0: De Rossi a valanga! Funziona tutto (e bene) al Grifone, va tutto storto a Baroni Ponte di Paderno, nominato il commissario straordinario Aldo Isi. Ma le consulte si ribellano: "Fermate tutto"Il ministero delle infrastrutture nomina il commissario straordinario per il nuovo ponte di Paderno, il territorio si prepara alla protesta.