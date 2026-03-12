Europa League Bologna-Roma finisce in parità | tutto rimandato all’Olimpico

Da sportface.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è giocata l’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma. La partita si è conclusa con un pareggio, lasciando tutto aperto in vista del ritorno all’Olimpico. Entrambe le squadre hanno affrontato l’incontro con intensità, ma nessuna è riuscita a trovare il gol decisivo. La sfida si chiude senza vincitori, e il passaggio del turno si deciderà nella prossima gara.

Oggi si è giocata l’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma: com’è andata e gli eventi principali della partita Non è più tempo di sbagliare, è tempo per la fase a eliminazione diretta in Europa League. E il calendario oggi ha proposto un appuntamento dal sapore speciale per qualsiasi italiano. Bologna e Roma si sono sfidate per un posto ai quarti di finale e anche per riscattare la Serie A, dopo una Champions League amara per le nostre squadre. La partita è stata piuttosto equilibrata. Forse il Bologna ci ha provato di più nell’arco dei 90 minuti, ma la Roma non ha demeritato e ha strappato un buon pareggio in trasferta in visto del match di ritorno. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Tabelloni Champions League, Europa League, Conference League: derby Roma-Bologna, brividi per l’AtalanttaSono stati sorteggiati i tabelloni della fase a eliminazione diretta (dagli ottavi alla finale) per le tre Coppe Europee di calcio, con il...

Leggi anche: Diretta gol Europa League: Bologna Celtic 2-2, finisce qui!

Aggiornamenti e notizie su Europa League

Temi più discussi: Bologna-Roma Europa League | Conferenza prepartita di Italiano e Freuler; Europa League, Bologna-Roma in campo giovedì alle 18.45; Bologna-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League; Bologna-Roma, designato l'arbitro del derby italiano in Europa League.

Pari Bologna-Roma, Bernardeschi show e Joao Mario flop. Tutte le dichiarazioni in tempo realeI rossoblù ricevono la formazione giallorossa nell’incontro valido per l’andata degli ottavi di finale. Prossimo appuntamento il 19 all’Olimpico ... tuttosport.com

europa league europa league bologna romaDIRETTA: Bologna-Roma LIVE! Formazioni, risultato, marcatori e tutti gli aggiornamenti sulla gara di Europa League in tempo realeSegui la diretta di Bologna-Roma su GOAL con aggiornamenti LIVE dal 'Dall'Ara' per l'andata degli ottavi di finale dell'Europa League. goal.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.