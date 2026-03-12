Europa League Bologna-Roma finisce in parità | tutto rimandato all’Olimpico

Oggi si è giocata l’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma. La partita si è conclusa con un pareggio, lasciando tutto aperto in vista del ritorno all’Olimpico. Entrambe le squadre hanno affrontato l’incontro con intensità, ma nessuna è riuscita a trovare il gol decisivo. La sfida si chiude senza vincitori, e il passaggio del turno si deciderà nella prossima gara.

Oggi si è giocata l'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma: com'è andata e gli eventi principali della partita Non è più tempo di sbagliare, è tempo per la fase a eliminazione diretta in Europa League. E il calendario oggi ha proposto un appuntamento dal sapore speciale per qualsiasi italiano. Bologna e Roma si sono sfidate per un posto ai quarti di finale e anche per riscattare la Serie A, dopo una Champions League amara per le nostre squadre. La partita è stata piuttosto equilibrata. Forse il Bologna ci ha provato di più nell'arco dei 90 minuti, ma la Roma non ha demeritato e ha strappato un buon pareggio in trasferta in visto del match di ritorno.

