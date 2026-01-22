Diretta gol Europa League | Bologna Celtic 2-2 finisce qui!

Segue la cronaca della settima giornata di Europa League, con le partite in corso tra Bologna e Celtic, finite 2-2, e Roma contro Stoccarda. Le gare sono fondamentali per la qualificazione agli ottavi e offrono momenti di interesse per gli appassionati di calcio europeo. Qui troverai aggiornamenti, sintesi e dettagli sui risultati delle partite in programma oggi, contribuendo a seguire con attenzione gli sviluppi di questa fase della competizione.

Diretta gol Europa League: inizia Bologna Celtic!Alle ore 18:45 e 21:00 si svolgono le partite di Europa League tra Bologna-Celtic e Roma-Stoccarda, rispettivamente. Diretta gol Europa League LIVE: Celtic Roma 0-1 gol di Mancini! Celta Vigo Bologna 0-0Segui in tempo reale gli aggiornamenti della sesta giornata di Europa League, con focus su Celtic-Roma e Celta Vigo-Bologna.

