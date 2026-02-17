Sanremo 2026 | big tra amore e paura le parole più usate nei testi
Il Festival di Sanremo 2026 prende forma tra entusiasmo e timore, con i testi dei 30 artisti che mettono al centro l’amore, causa delle emozioni più intense. I cantanti stanno preparando canzoni piene di parole dedicate ai sentimenti, che racconteranno sui palchi a partire da martedì 24 febbraio. Molti di loro scelgono di usare parole semplici, per comunicare i propri sentimenti in modo diretto e sincero.
L’amore resta dominante nei brani che i 30 cantanti big eseguiranno dalla prossima settimana al Festival di Sanremo 2026, al via martedì 24 febbraio. Sia come parola (al singolare ricorre oltre 30 volte), che come tema. Ma rispetto al passato l’accezione è più ampia: se resiste la declinazione romantica del più nobile dei sentimenti, avanzano i concetti di amore perduto, conflittuale e familiare, fra nostalgie e liti, gelosia, desiderio e addii. Più in generale l’amore viene quasi sempre legato alla sofferenza o alla paura della perdita. Vita, tempo, notte e poi la paura. ‘Vita’ è la seconda parola più utilizzata, seguita da ‘tempo’ e ‘notte’. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Sanremo 2026: le frasi cult dei testi delle canzoniSanremo 2026 ha portato alla luce i testi delle trenta canzoni in gara, pubblicate su Tv Sorrisi e Canzoni.
