Epstein e Milano | nuovi documenti rivelano il ruolo di Brunel nel reclutamento di modelle per abusi

La scoperta di nuovi documenti mette in luce come la rete di Jeffrey Epstein si allargasse anche a Milano. Secondo quanto emerge, Brunel, l’agente di modelle, reclutava giovani ragazze e le faceva arrivare in hotel del centro città. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di sfruttamento e abusi che ora torna sotto i riflettori.

La rete di sfruttamento orchestrata da Jeffrey Epstein si estendeva fino a Milano, coinvolgendo giovani modelle reclutate dall'agente Jean-Luc Brunel e portate in hotel del centro della città. L'ultima tranche di documenti resi noti dal dipartimento di giustizia statunitense rivela dettagli inquietanti su un sistema di approvvigionamento di donne per il finanziere pedofilo, con un ruolo attivo di Brunel nell'organizzazione dei viaggi e dei soggiorni in Italia. L'indagine, che ha riportato alla luce una fitta rete di complici, si concentra sul modus operandi di Brunel, agente di modelle francese poi finito nel mirino della giustizia e deceduto in carcere.

