Enrica Bonaccorti e l’amore con Carlo di Borbone nelle ultime interviste parlava di lui | Mi colpirebbe molto ricevere una sua telefonata forse non sta che sto male

Enrica Bonaccorti, attrice e conduttrice, è deceduta oggi all’età di 76 anni. Nei suoi confronti, ha parlato di un amore intenso con Carlo di Borbone, che chiamava Charles. In alcune interviste recenti, ha ricordato come le avrebbe fatto piacere ricevere una sua telefonata, soprattutto perché si sentiva male. La sua vita è stata caratterizzata anche da questa relazione significativa.

Tra le storie d’amore più intense della vita di Enrica Bonaccorti, scomparsa oggi 12 marzo a 76 anni, c’è stata quella con Carlo di Borbone, che lei chiamava Charles. Un incontro che la conduttrice e autrice raccontava spesso come un vero colpo di fulmine. “Lo vidi entrare in un locale, dopo quattro passi ero già innamorata. Pensai: chi è quello lì? Lo voglio, è mio”. Fu lui a invitarla a ballare e da quella sera iniziò una relazione travolgente. Lei aveva 42 anni, lui 29. “In qualche modo ho anticipato i tempi”, avrebbe ricordato con ironia. Il problema non era tanto la differenza d’età o il fatto che lei avesse una figlia, quanto il suo essere divorziata e soprattutto la visibilità del suo lavoro: la famiglia di lui temeva che la relazione trascinasse “Sua Altezza” sui giornali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

