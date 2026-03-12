E se gli hotel del futuro fossero sul mare?

Explora Journeys, il marchio di lusso di Msc Crociere, ha annunciato i progressi relativi alla sua flotta di sei navi, evidenziando un possibile cambiamento nel settore alberghiero. Le nuove imbarcazioni sono progettate per offrire sistemazioni e servizi innovativi, puntando a integrare l’esperienza di viaggio con ambienti che si inseriscono direttamente sul mare. La presentazione si concentra sulle caratteristiche e sui dettagli delle navi in fase di sviluppo.

Mentre cresce l’attesa per Explora III - ormai alle fasi finali e attesa al varo nel prossimo giugno, con una crociera preludio già sold out che vedrà a bordo l’ambassador del marchio, Jannik Sinner - i riflettori si sono accesi soprattutto su Explora IV. Il suo varo tecnico, cioè il primo contatto con l’acqua che avviene all’interno del cantiere, è stato preceduto dalla rottura della bottiglia sulla prua, evento che gli uomini di mare considerano fondamentale per il «successo» della nave. Questo momento è stato affiancato da altri due riti carichi di significato: la posa delle monete nello scafo di Explora V, antica tradizione marinara considerata di buon auspicio, e l’avvio della costruzione di Explora VI con il primo taglio della lamiera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - E se gli hotel del futuro fossero sul mare? Articoli correlati Leggi anche: Il Milan è tornato "casciavit". E se Fofana ed Estupinan fossero gli uomini scudetto? Ravezzani non ci sta: «Sventolano doppi gialli alla Juve come se fossero ventagli in estate». Il commento sul rosso a KellyCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Bio parents sent me to jail for 10y, but when I return, they cry!#chinesedrama Aggiornamenti e contenuti dedicati a E se gli hotel del futuro fossero sul... Temi più discussi: Cosa resta della presunzione di innocenza nel governo dell'algoritmo? Il Dream Hotel mostra un futuro già presente; Hotel Des Bains, nuovo piano di rilancio, ma il futuro è in mano alle banche; Le incertezze per il futuro. Hotel, bar e ristoranti. Incubo Bolkestein anche qui; Ci voleva Hazbin Hotel per far succedere qualcosa di nuovo sulle piattaforme. Gli hotel del futuro? Come il Lego: fatti a moduli da assemblareSperimentare con il design, studiare spazi aperti e flessibili, prevedere soluzioni che aderiscono ai processi digitali e all'interazione, tipici della società contemporanea. Questi sono alcuni temi ... ilsole24ore.com Vi racconto la nuova normalità e il futuro degli hotelL’incontro con Ian Di Tullio, Chief Commercial Officer per il Sud Europa del gruppo alberghiero Accor, presente con oltre 5 mila strutture in 110 Paesi. A Panorama.it racconta le priorità dei ... panorama.it Si finge top manager e scappa senza saldare, condannato lo «scroccone seriale» degli hotel di lusso: era stato bandito da 32 comuni d’Italia x.com A 2 passi dal mare - Calasetta Sud Sardegna ~ ~ hotelstelladelsud.com +39 0781.810188 - facebook.com facebook