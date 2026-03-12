Una bambina scomparsa da sei anni è stata trovata negli Stati Uniti, dopo essere sparita senza lasciare tracce. La scoperta è avvenuta in un’area sconosciuta, e ora si stanno svolgendo le verifiche del caso. La notizia ha suscitato grande sorpresa tra chi seguiva da vicino la vicenda. La bambina è stata affidata alle autorità competenti per ulteriori accertamenti.

Un miracolo che attraversa gli Stati Uniti, da una costa all’altra, restituendo alla vita una bambina che sembrava svanita nel nulla. Scomparsa nel 2020 a soli cinque anni da Duarte, vicino a Los Angeles, la piccola è stata ritrovata sana e salva sei anni dopo, a oltre 4mila chilometri di distanza. Oggi ha undici anni, ma per tutto questo tempo ha vissuto nell’ombra, protetta da un nuovo nome e una nuova identità che le erano stati cuciti addosso per nasconderla al mondo. Nonostante le ricerche incessanti e l’utilizzo di tecniche sofisticate come l’age progression per ipotizzare il suo volto attuale, il mistero si è sciolto solo grazie a una soffiata decisiva arrivata agli agenti della contea di Washington, nel North Carolina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È proprio lei!”. Bimba scomparsa da 6 anni: dove l’hanno trovata. Terrificante

