È morta Enrica Bonaccorti La grande conduttrice aveva 76 anni

È morta Enrica Bonaccorti, conduttrice televisiva e radiofonica italiana, che aveva 76 anni. Negli ultimi tempi aveva condiviso con il pubblico la sua battaglia contro un tumore al pancreas. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi programmi televisivi e radiofonici, lasciando un segno importante nel panorama dello spettacolo italiano.

È morta a 76 anni Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva e radiofonica, scomparsa dopo una malattia. Per decenni è stata uno dei volti più familiari della tv italiana, capace di attraversare stagioni e generi diversi del piccolo schermo mantenendo uno stile riconoscibile fatto di misura, ironia e naturalezza. Nata a Savona il 18 novembre 1949, arrivò alla televisione dopo esperienze tra teatro, cinema e radio. La popolarità arrivò alla fine degli anni Settanta con la conduzione di “Il sesso forte”, mentre negli anni Ottanta diventò uno dei volti simbolo del preserale di Rai 1 con “Italia sera”, programma che mescolava informazione e intrattenimento e che contribuì a cambiare il linguaggio della tv generalista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

