Conceicao sulle orme di papà Sergio | la FOTO dopo Parma Juve che ha scaldato i tifosi il gesto del portoghese

Dopo la vittoria contro la Juventus, Conceicao ha condiviso sui social una foto che ha emozionato i tifosi. Il gesto del tecnico portoghese ha riacceso la passione tra i supporters, ricordando le radici e l’orgoglio di squadra. La foto, infatti, richiama il passato e il legame con il suo predecessore Sergio, e ha fatto subito il giro del web.

Conceicao ha pubblicato sui social una foto che ha scaldato il cuore dei tifosi bianconeri e non solo. Ecco il gesto fatto dal portoghese. Parma non è sicuramente una squadra come tutte le altre per la famiglia Conceicao. Il padre Sergio ci ha giocato nel corso della sua carriera e la scorsa domenica quel prato è stato calcato anche dal figlio. E sui social Francisco ha pubblicato una foto che ha scaldato i tifosi con lui sopra proprio contro il Parma e sotto papà Sergio ai tempi della squadra emiliana. Uno scatto davvero emozionante.

