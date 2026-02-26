Diretta gol Conference League LIVE | Fiorentina Jagiellonia 0-3

Da calcionews24.com 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui con noi la diretta degli aggiornamenti sulla partita di Conference League tra Fiorentina e Jagiellonia, un match che vede le squadre europee in campo per i playoff di ritorno. La partita, in programma oggi alle 18, si svolge con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo per avanzare nella competizione. Restate con noi per tutte le novità e gli sviluppi in tempo reale.

Calciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Julian Alvarez verso l’addio all’Atletico Madrid? I numeri del momento di crisi, mentre impazzano le voci sulla prossima estate Ausilio blinda Chivu e annuncia: «Avanti con lui, è stato la nostra prima scelta! Ecco la verità su Fabregas». Poi svela il retroscena su Lautaro Onana, rebus futuro: l’ex Inter ha le idee chiare ma.C’è un ostacolo sul suo sogno in vista della prossima estate! Calciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Sassuolo,... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

diretta gol conference league live fiorentina jagiellonia 0 3
© Calcionews24.com - Diretta gol Conference League LIVE: Fiorentina Jagiellonia 0-3

Diretta gol Conference League LIVE: Fiorentina Jagiellonia 0-1Calciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Julian Alvarez verso...

Diretta Fiorentina-Jagiellonia: 0-1, aggiornamenti LIVE Conference LeagueNel contesto dei playoff di ritorno della Conference League, le squadre europee si confrontano per definire chi proseguirà la marcia verso gli ottavi.

Losanna-Fiorentina 1-0: gol e highlights | Conference League

Video Losanna-Fiorentina 1-0: gol e highlights | Conference League

Temi più discussi: Conference League 2026, le partite di ritorno dei playoff: calendario e orari; Conference League: le statistiche chiave dopo l’andata dei playoff!; Le Primizie: andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta | Video | UEFA Conference League; Calcio in TV: Bologna e Fiorentina in Coppa. Dove vederle e una partita gratis per tutti.

diretta gol conference leagueConference League: Fiorentina-Jagiellonia 0-0 DIRETTA GOL e FOTOLa Fiorentina affronta alle 18,45 lo Jagiellonia nel ritorno dei playoff di Conference League potendo contare su un risultato importante ottenuto una settimana in Polonia. ansa.it

diretta gol conference leagueRISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Via al ritorno dei playoff! Diretta gol live score (oggi 26 febbraio 2026)Risultati Conference League: eccoci arrivati al ritorno dei playoff, la Fiorentina è a un passo dagli ottavi dopo il 3-0 maturato in Polonia. ilsussidiario.net