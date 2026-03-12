La decima edizione di Didacta Italia si tiene alla Fortezza da Basso di Firenze, dove robot e elementi naturali sono protagonisti di un percorso che mette in mostra le innovazioni nel settore dell’istruzione. L’evento, che si svolge in questi giorni, trasforma gli spazi espositivi in un ambiente dinamico e interattivo, offrendo uno sguardo diretto sulle nuove tendenze e tecnologie adottate nelle scuole italiane.

La decima edizione di Didacta Italia si svolge attualmente alla Fortezza da Basso a Firenze, trasformando lo spazio espositivo in un laboratorio vivente per l'istruzione. Tra robot che ballano e lavagne interattive, la fiera del 11 marzo 2026 presenta scenari educativi dove l'intelligenza artificiale incontra la natura. L'evento ospita oltre tremila appuntamenti dedicati all'innovazione scolastica. La Fondazione Leonardo ha ideato un nuovo formato per avvicinare i bambini allo spazio cosmico, mentre l'Istituto Comprensivo Don Milani di Barberino Tavarnelle propone una pedagogia povera basata su elementi naturali.

© Ameve.eu - Didacta 2026: robot e natura ridisegnano la scuola

