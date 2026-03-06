didacta italia 2026 uno sguardo attento alla scuola del futuro

Dal 11 al 13 marzo, a Firenze, si svolge la 13ª edizione di Didacta Italia 2026 presso la Fortezza da Basso. L’evento riunisce docenti, esperti e istituzioni per discutere di formazione, innovazione e metodi didattici. Durante i tre giorni sono previsti incontri, workshop e presentazioni dedicati alle novità nel settore scolastico e alla didattica del futuro.

Dall’11 al 13 marzo, a Firenze, la Fortezza da Basso ospita Didacta Italia 2026, il più importante evento sulla formazione e l’innovazione didattica giunto alla sua 13a edizione. Organizzata da Firenze Fiera, "rappresenta un asset importante nel quadro delle attività di Firenze Fiera – spiega il presidente Lorenzo Becattini – Quest’anno abbiamo superato i 700 espositori, registrando un +35% rispetto al 2025. Questa fiera, rimarrà a lungo nel nostro portfolio, infatti, in occasione dello spin off che si è svolto a Riva del Garda lo scorso anno, abbiamo sottoscritto un contratto con il nostro partner tedesco Didacta International della durata di 12 anni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Didacta Italia 2026: al via la decima edizione della più importante Fiera sull’innovazione della scuolaSono aperte le iscrizioni agli eventi formativi di Didacta Italia 2026, che si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dall'11 al 13 marzo.

Didacta Italia 2026: tecnologie, ambienti e didattica diventano un unico sistema. Il modello di scuola integrata di Wacebo e SmartArredaWacebo e SmartArreda presentano un modello di scuola progettato come ecosistema integrato: strumenti, ambienti e processi coordinati in un unico...

Scuola: Firenze, anche la Fidae a Fiera Didacta Italia. Sicurezza, innovazione e identità al centro degli appuntamentiAnche quest’anno Fidae Ets sarà presente a Fiera Didacta Italia, in programma alla Fortezza da Basso di Firenze dall’11 al 13 marzo. La Federazione sarà presso il Padiglione Spadolini – Stand J16, pro ... agensir.it

Didacta Firenze 2026, la scuola che innova: focus su modelli organizzativi e area #socialprofDall’11 al 13 marzo la Didacta Italia 2026 torna alla Fortezza da Basso di Firenze per la sua 13ª edizione, accendendo i riflettori sulle scuole che stanno guidando il cambiamento e sull’area #socialp ... tecnicadellascuola.it

La Ricerca INDIRE a Didacta Italia edizione 2026 vi aspetta dall’11 al 13 marzo 2026 a Firenze con tantissimi incontri, workshop ed eventi formativi. Mercoledì 11 marzo un seminario dedicato alle #Microcredenziali e l’apprendimento permanente: strum - facebook.com facebook

Il CNOP sarà presente a con l’evento “ , : ’ ”. Per partecipare exhibitor.fieradidacta.it/eventi/tecnolo… x.com