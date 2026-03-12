Decreto Sicurezza e coltelli vietati oltre 5 cm | polemiche tra escursionisti e fungaioli

Il Decreto Sicurezza ha stabilito il divieto di coltelli pieghevoli con lama superiore ai cinque centimetri, creando discussioni tra escursionisti, alpinisti e fungaioli. La misura riguarda chi si dedica alle attività in montagna e potrebbe influenzare le loro pratiche quotidiane. La normativa ha suscitato reazioni contrastanti tra chi utilizza questi strumenti durante le escursioni e le raccolte di funghi.

Il nuovo Decreto Sicurezza sui coltelli sta facendo discutere anche nel mondo della montagna. Il provvedimento introduce infatti il divieto per i coltelli pieghevoli con lama superiore ai cinque centimetri, una misura che potrebbe coinvolgere anche escursionisti, alpinisti e fungaioli.Molti frequentatori dei boschi utilizzano infatti questo tipo di coltello come strumento di uso comune durante le attività outdoor. Per questo motivo la norma ha aperto un acceso dibattito tra associazioni di montagna e giuristi. Tra le critiche più forti c'è quella del presidente del Cai Alto Adige Carlo Alberto Zanella."Per chi si muove nella natura i coltelli possono salvare vite.