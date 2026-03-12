Dalla corte del Belgio al Salento, i prìncipi stanno costruendo una nuova dimora ad Alezio. La notizia si conosce da tempo e non si nasconde: un cartello di cantiere affisso all’esterno rivela il nome del committente. La decisione di non mantenere il riserbo rende pubblica la presenza di un progetto di ristrutturazione nella zona.

Ad Alezio lo sanno tutti. Del resto, si è deciso di non farne mistero. Svelando a chiare lettere il committente, il cartello di cantiere affisso all’esterno della proprietà equivale a un annuncio: i principi del Belgio, Astrid e Lorenz d'Austria-Este, hanno acquistato un grande suolo sul quale ergeranno la propria residenza estiva. Alezio n’è grata. E non vede l’ora di rendere omaggio ai membri della casa reale belga, giunti nel Salento l’altro ieri. Il sindaco Andrea Vito Barone li ospiterà proprio oggi in Comune. Tutt’intorno, intanto, s’invoca privacy, ma le voci circolano veloci di casa in casa, oltre che sui social. Al lembo... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Dalla corte del Belgio al Salento: i prìncipi mettono su casa

