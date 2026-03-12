La porta dell’Inter nella prossima stagione potrebbe essere affidata a un portiere italiano, con Toldo e Vicario tra i nomi più discussi. Nel frattempo, si parla anche di un possibile arrivo di Lunin, mentre Carnesecchi sembra preferito dall’Atalanta, che però chiede una cifra elevata. Sommer potrebbe invece rimanere come seconda scelta per la porta nerazzurra.

Carnesecchi piace forse di più dell’ex Empoli, ma l’Atalanta spara alto. Sommer potrebbe restare come vice La porta dell’ Inter dovrebbe tornare a ‘parlare’ italiano nella prossima stagione. L’ultimo numero uno nostrano fu Francesco Toldo praticamente vent’anni fa, dopo di lui soltanto stranieri. L’idea del club nerazzurro è affidarsi a un profilo che possa durare per diversi anni. Da Toldo a Vicario, la porta dell’Inter tornerà a ‘parlare’ italiano: retroscena su Lunin (AnsaFoto) – Calciomercato.it Carnesecchi è probabilmente quello che piace di più, era già un nome forte quando era ancora viva la pista Donnarumma a costo zero, ma per la dirigenza interista sarà molto più semplice mettere le mani su Vicario, peraltro vecchio pallino di Ausilio, dato che l’ Atalanta valuta il numero 29 almeno 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Da Toldo a Vicario, la porta dell’Inter tornerà a ‘parlare’ italiano: retroscena su Lunin | CM

Articoli correlati

Mercato Inter, il post Sommer è un rebus: spunta la suggestione Lunin! E c’è un retroscenaMercato Inter, il post Sommer è un rebus: spunta la suggestione Lunin! E c’è un retroscena Calciomercato Inter, dalla Spagna insistono per Bastoni!...

Leggi anche: La versione di Bastoni: dopo Inter-Juve, oggi da Bodo, il difensore tornerà a parlare