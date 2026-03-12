Cura della vita | il nuovo fondamento della democrazia

Sabato 14 marzo alle 15:00, il teatro della parrocchia di N.S. di Lourdes a Torretta ospiterà un dibattito dedicato al tema della cura della vita come nuovo fondamento della democrazia. L’evento si concentrerà sulla discussione di questioni legate alla tutela della vita e alla sua importanza nel contesto delle istituzioni democratiche. La partecipazione è aperta al pubblico.

Sabato 14 marzo, alle ore 15:00, il teatro della parrocchia di N.S. di Lourdes a Torretta diventerà il palcoscenico per un dibattito cruciale sulla salute delle istituzioni democratiche. L’Azione Cattolica diocesana di Asti ha organizzato questo incontro intitolato Crisi della Democrazia e Riforme Istituzionali, con la partecipazione del professor Ernesto Preziosi come relatore principale. L’iniziativa non nasce da un evento improvvisato, ma si inserisce in un percorso pluriennale di formazione civica, programmata ben prima dell’indizione di qualsiasi referendum sulla giustizia, con l’obiettivo di analizzare le riforme nel loro complesso impatto sulle comunità locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

