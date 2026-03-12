Crolli sulla costa la verità degli scienziati fa tremare Bari | La natura si riprende ciò che l' uomo le ha tolto

Gli scienziati hanno confermato che sulla costa di Bari si sono verificati crolli causati dall’erosione. In una riunione in Commissione regionale, un tecnico ha condiviso le sue osservazioni e competenze sul dissesto idrogeologico, sottolineando come la natura stia riprendendo ciò che l’uomo le ha tolto. Le loro analisi sono state discusse per fare chiarezza sulla situazione attuale.

Il Commissario per il dissesto idrogeologico in Puglia, Gennaro Ranieri, ha spiegato quali sono i possibili argini da opporre all'azione del mare: "Spesso l'unica soluzione è l'irrigidimento della costa tramite cemento" Ha portato in Commissione regionale la sua esperienza da 'tecnico' e le sue conoscenze scientifiche sul problema del dissesto idrogeologico legato all'erosione costiera. Il Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico della Puglia, Gennaro Ranieri, è stato uno dei protagonisti della riunione della Commissione V del Consiglio regionale pugliese. All'ordine del giorno c'era una richiesta di...

