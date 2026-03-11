Rottura del crociato per Idrissi stagione finita | brutte notizie per il Cagliari

Il difensore del Cagliari, Riyad Idrissi, si è infortunato al ginocchio durante l’ultima partita e ha subito la rottura del legamento crociato. La lesione ha costretto il giocatore a interrompere la propria stagione prima del previsto. Il club rossoblù ha confermato che l’infortunio è di natura grave e che il recupero richiederà un intervento chirurgico e un lungo percorso riabilitativo.

Arrivano brutte notizie per il Cagliari che deve fare i conti con la lesione del legamento crociato del ginocchio di Riyad Idrissi, giovane difensore della squadra rossoblu che ha terminato in anticipo la propria stagione. Stagione finita per Idrissi del Cagliari (Ansa Foto) – calciomercato.it Il Cagliari deve fare i conti con il brutto infortunio di Riyad Idrissi, laterale sinistro che stava facendo molto bene in questa stagione agli ordini di mister Pisacane. Il laterale ha riportato la lesione legamento crociato del ginocchio sinistro. Questo il comunicato della società sarda: “A seguito dell’infortunio riportato in gara, Riyad Idrissi si... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Rottura del crociato per Idrissi, stagione finita: brutte notizie per il Cagliari Articoli correlati Le ultime in casa bianconera. Brutte notizie per il difensore D’Alessandro. Rottura del legamento crociato: stagione finitaLa “rivoluzione“ di febbraio operata dal Viareggio ha visto due cambiamenti nello staff tecnico perché oltre all’allenatore Walter Vangioni è andato... Scandone, stagione finita per Matteo Tonello: rottura del crociatoTempo di lettura: < 1 minutoLa Scandone Avellino comunica che l’atleta Matteo Tonello, a seguito di un infortunio, è stato sottoposto ad accertamenti... Altri aggiornamenti su Rottura del crociato per Idrissi... Temi più discussi: Tegola Dortmund: rottura del crociato per Emre Can; Real Madrid, rottura del crociato per Rodrygo: stagione finita, addio Mondiale; Il Real Madrid perde Rodrygo: rottura del crociato. Addio anche al Mondiale; Real Madrid, tegola Rodrygo: rottura di crociato e menisco, stagione finita e mondiale 2026 a rischio. Cagliari, stagione finita per Idrissi: rottura del crociatoBrutte notizie per il Cagliari . La stagione di Riyad Idrissi è terminata in anticipo dopo l’infortunio rimediato nell’ultima gara disputata alla Unipol Domus. tuttojuve.com Idrissi, rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro: il comunicato del clubIl centrocampista di Sadali, infortunatosi sabato, svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche ... calciocasteddu.it . @CagliariCalcio | Rottura del legamento crociato per Ryan Idrissi x.com UFFICIALE - Cagliari, tegola Idrissi! Rottura del crociato e stagione finita https://shorturl.at/DDUmr - facebook.com facebook