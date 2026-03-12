Cosa c’è in ballo alle elezioni comunali francesi

Alle elezioni comunali francesi si gioca una partita importante per i partiti politici, che vedono in queste consultazioni un banco di prova in vista delle presidenziali. Le liste in campo rappresentano una vasta gamma di forze politiche, alcune con una presenza consolidata, altre alla prima esperienza, e si sfidano nelle varie municipalità per conquistare seggi e influenzare il panorama politico locale.

Sono un banco di prova in vista delle presidenziali, ma i partiti che vanno forte a livello nazionale sono deboli a livello locale, e viceversa Domenica 15 marzo in Francia ci sarà il primo turno delle elezioni amministrative in circa 35mila comuni: si voterà anche in alcune città importanti come Bordeaux, Marsiglia, Nizza, Lione, Tolosa, e Parigi, la capitale. Il secondo turno è previsto per il 22 marzo. Le elezioni comunali sono una specie di banco di prova a livello nazionale per i principali partiti in vista delle presidenziali che si terranno nel 2027. Daranno indicazioni sul Rassemblement National (RN), di estrema destra, in costante ascesa, il cui leader Jordan Bardella risulta primo nei sondaggi.

