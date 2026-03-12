Corvino, dirigente del settore sportivo, ha dichiarato di aver scoperto Conte a 13 anni e ha commentato che per il Napoli tornare in Champions League rappresenterebbe un’impresa. La sua testimonianza si concentra sulla conoscenza personale del tecnico e sulla difficoltà di raggiungere un obiettivo così prestigioso per il club partenopeo. La conversazione si è svolta in un contesto legato alle recenti sfide della squadra.

"> Pantaleo Corvino, storico dirigente del Lecce e grande scopritore di talenti, ha raccontato alcuni aneddoti su Antonio Conte e ha analizzato la stagione del Napoli in un’intervista rilasciata a Pino Taormina per Il Mattino. Nel colloquio con Pino Taormina su Il Mattino, Corvino ha parlato del primo incontro con Conte, delle difficoltà del calcio italiano e della sfida tra Napoli e Lecce. «Scoprii Conte quando aveva 13 anni» Corvino ha ricordato il primo incontro con Antonio Conte, quando il futuro allenatore del Napoli era ancora giovanissimo. «Aveva 13 anni, non so neppure io come convinsi il padre Cosimino a dirmi di sì perché temeva che per venire a giocare con me studiasse di meno». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corvino: «Conte lo scoprii a 13 anni. Tornare in Champions per il Napoli sarebbe un’impresa»

Articoli correlati

Leggi anche: Chi ha deciso questo fallimentare mercato del Napoli? Manna? Conte? Non andare in Champions sarebbe un disastro

Atalanta-Napoli, l’esame Champions: Palladino sogna il sorpasso, Conte alza lo scudoAnalisi e quote del big match del 22 febbraio: tra la stanchezza europea della Dea e l'emergenza infortuni azzurra, a Bergamo decide il cuore.

Una selezione di notizie su Corvino Conte lo scoprii a 13 anni...

Napoli, Pantaleo Corvino: «Il piccolo Antonio Conte era già campione»Pantaleo Corvino è uno che scoprirebbe un talento anche al Polo Nord o alle falde del Kilimangiaro. A Lecce vince scudetti con il settore giovanile con la sua manageralità venata ... ilmattino.it

Corvino: Con Conte c’è legame. Napoli-Tiago Gabriel? Non smentisco l’interesseIl direttore dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli nella settimana che porterà al match sul campo dei partenopei. Di seguito le dichiarazioni del ... calciolecce.it