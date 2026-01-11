Prima pagina Corriere dello Sport Fiorentina-Milan | Allegri cambia Fullkrug davanti

In primo piano sul Corriere dello Sport di oggi, domenica 11 gennaio 2026, la sfida tra Fiorentina e Milan. La rassegna stampa analizza le principali novità, tra cui le scelte di Allegri e l’aggiornamento sulla formazione con Fullkrug in attacco. Un'istantanea sulle notizie più importanti di calciomercato e aggiornamenti dai club di Serie A.

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 11 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato.

Buongiorno con la prima pagina de L’Arena di oggi, domenica 11 gennaio 2026 - facebook.com facebook

Buongiorno e buona domenica! Ecco la prima pagina della Nazione in edicola oggi #11gennaio x.com

