Controlli a tappeto dei Carabinieri a Pontedera | trovate blatte in un minimarket

Da pisatoday.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 10 marzo, i Carabinieri di Pontedera, insieme ai Nas di Livorno e al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa, hanno condotto un controllo straordinario presso lo scalo ferroviario della città e un minimarket locale. Durante l’ispezione, sono state trovate alcune blatte all’interno del negozio, portando a ulteriori verifiche e interventi da parte delle autorità competenti.

Servizio ad 'Alto impatto' dei nuclei carabinieri, con verifiche eseguite nell'area a carico di 20 persone, 15 veicoli e 5 esercizi pubblici Nella mattinata dello scorso 10 marzo, nell'ambito del servizio straordinario denominato 'Alto Impatto', i Carabinieri di Pontedera, i Nas di Livorno e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa hanno effettuato un monitoraggio a tappeto presso lo scalo ferroviario della città della Vespa e le principali arterie cittadine. Complessivamente, sono state controllate 20 persone, 15 veicoli e 5 esercizi pubblici. Due persone sono state deferite in stato di libertà a seguito di incidenti stradali causati dall'abuso di alcol. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

