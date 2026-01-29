Novità digitale per il linguaggio dei più piccoli

Un nuovo strumento digitale arriva per aiutare i bambini a sviluppare il linguaggio. È stato creato per supportare genitori e insegnanti con attività di valutazione e potenziamento. L’obiettivo è favorire la crescita linguistica dei più piccoli in modo semplice e diretto.

Uno strumento digitale innovativo che integrerà valutazione, potenziamento e formazione professionale per sostenere lo sviluppo del linguaggio nei più piccoli. Il progetto di Valentina Bambini, professoressa ordinaria di linguistica e direttrice del laboratorio di neurolinguistica e pragmatica sperimentale (Neplab) della Scuola universitaria superiore Iuss si intitola "Meta4Kids - An Evidence-Based Digital Toolkit to Enhance Children's Metaphor Skills and Strengthen Practitioner Expertise" e ha ottenuto un prestigioso finanziamento Erc Proof of Concept Grant, assegnato dal Consiglio Europeo della Ricerca nell'ambito del bando 2025.

